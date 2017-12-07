Кубанцы попросили губернатора запретить им умирать в дождь

Жители кубанского хутора Свобода попросили губернатора края Вениамина Кондратьева запретить им умирать в дождливую погоду. Причина в том, что во время дождя дорога к двум кладбищам, которая пролегает через поле, непригодна для проезда, сообщает «МК На Кубани».

«Мы просим дороги на "тот свет" (к кладбищам хутора Свобода) сделать хотя бы относительно цивилизованными дорогами в Вечность или запретить жителям хутора Свобода умирать в дождливую или ненастную погоду, потому что добраться к кладбищу очень затруднительно даже с помощью трактора», — говорится в письме на имя главы региона.

Пенсионеры хутора обратились к губернатору с просьбой сделать гравийную дорогу к кладбищам после очередного инцидента с вызовом трактора, который «едва тащил за собой на буксире катафалк с гробом и ближайшими родственниками, а люди, шедшие за катафалком, по щиколотку увязали в невылазной грязи».

Бороться за проезд к местам захоронения местные жители начали в 2012 году, рассказал изданию депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района Анатолий Гущин. По его словам, утрамбованные катафалками дороги перепахивало сельскохозяйственное предприятие «Кавказ».

В администрации Курганинского городского поселения обещали, что выделят земли под дороги к кладбищам хутора Свобода. Но все, чего удалось добиться за два года, — попросить «Кавказ» перестать перепахивать подъездные дороги к погосту.

Ранее Забайкальская прокуратура уличила чиновников в ущемлении прав пенсионера, обратившегося за помощью в приобретении гроба к президенту России Владимиру Путину. Мужчина обратился к главе государства, оставшись без средств к пропитанию.