Труп пациента два дня разлагался под лестницей уральской больницы

Тело мужчины два дня пролежало под лестницей одной из больниц под Екатеринбургом. Следователи начали проверку действий медработников и обстоятельств смерти пациента, сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Александр Шульга.

«Мы связались с родственницей гражданина. По ее словам, тело лежало какое-то время. Теперь надо опросить всех», — добавил Шульга.

Пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков заявил, что к ним никто с жалобой на подобный инцидент не обращался. Но добавил, что, по словам главврача больницы, все это время труп лежал в специально оборудованном подвальном помещении, а вскрытие сделали в установленные сроки.

Ранее РИА «Новый день» писало, что труп скончавшегося от инсульта мужчины два дня лежал под лестницей в одной из больниц Алапаевска в Свердловской области. По словам родственников, за это время он успел разложиться, поэтому его пришлось хоронить в закрытом гробу.

Представители организации «Ритуал-сервис» рассказали изданию, что такие ситуации в городе не редкость. Подобное происходит потому, что родственникам умерших не всегда сообщают о необходимости заплатить 1,5 тысячи рублей за транспортировку тела в морг.

«При больнице действует некая организация, в которую нужно обращаться. В нашем случае никто родственникам об этом не сообщил. Они и подумали: человек умер, дальше дело уже за ритуальщиками. Потому что всегда было так – человек умер, его медики доставили в морг, а оттуда уже похоронная служба везет на кладбище. В других городах, где мы работаем, такого бардака нет — там тела бесплатно доставляют в морги», – сказали сотрудники ритуальной компании.