В Сургуте по соседству с детским садом разместили похоронное бюро

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном здании с детским садом открылся салон ритуальных услуг. Мэр города Вадим Шувалов на своей странице в Facebook пообещал разобраться в этой истории.

«Владелец здания, часть которого арендует детсад "Гулливер", пустил арендатором центр ритуальных услуг. Получилось, что в одной двери детсад, в другой — "ритуал". Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы», — описал Шувалов ситуацию. Градоначальник заявил, что учреждения дошкольного возраста — ответственность города, поэтому он взял этот вопрос на контроль.

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В комментариях к записи мэра один из жителей Сургута заметил, что детсад и похоронное бюро сосуществуют уже более года. По его словам, с ситуацией еще осенью ознакомили детского омбудсмена округа Татьяну Моховикову, однако за это время исправить положение не удалось.

В декабре 2016 года в центре защиты прав потребителей в сфере ритуальных услуг «Верум» опубликовали данные о том, что россияне все еще не воспринимают работу подобных агентств как услугу, за качество которой бизнесмены несут ответственность перед потребителем. Нечистые на руку предприниматели пользуются растерянностью людей, потерявших близких, вытягивая деньги за необязательные или несуществующие услуги, завышают цены, выставляя безальтернативные предложения. Также агентам таких фирм нередко подыгрывают полицейские, врачи и сотрудники моргов.