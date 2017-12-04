Чиновников уличили в ущемлении прав просившего у Путина гроб пенсионера

Забайкальская прокуратура уличила местное управление ФССП в ущемлении прав пенсионера, обратившегося за помощью в приобретении гроба к президенту России Владимиру Путину. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает ТАСС.

В частности, приставы существенно превысили сроки уведомления о возбуждении исполнительного производства, чем лишили мужчину возможности добровольно выполнить заявленные требования.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Пенсионный фонд России направил в адрес ФССП неверную информацию о том, что у задолжника нет статуса пенсионера. Только когда мужчина сам обратился в фонд, приставы получили верные данные и решили вернуть ему 50 процентов от изъятых средств.

Исполнительное производство из-за долга по ЖКХ в размере 9 тысяч рублей на 72-летнего жителя поселка Ясная завели в августе. Уведомление об этом пришло мужчине в сентябре. В октябре он заплатил в счет долга 100 с небольшим рублей, после чего с его карточки сняли все имевшиеся там 8,5 тысяч. Оставшись без средств к пропитанию, пенсионер написал письмо Путину с просьбой поручить местным властям вырыть ему могилу и купить гроб.