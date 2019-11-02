Российские школьницы осквернили кладбище

Полиция города Щигры Курской области задержала троих девушек по подозрению в осквернении надгробий на местном кладбище, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что подозреваемые полностью разрушили несколько надгробий. Полицейские установили их личности — ими оказались девочки 13, 14 и 15 лет.

Идентифицировать их удалось по видеозаписи, которую они сами сняли и выложили в интернете.

Их действия квалифицированы как вандализм. Родителей несовершеннолетних вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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