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В Эстонии снесли памятник советским воинам

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Архивное фото

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле. Об этом сообщает «Sputnik Эстония» со ссылкой на российское посольство в Таллине.

«Да, у нас есть информация о произошедшем. Сейчас мы пытаемся связаться с господином Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, на территории которой находился памятник. Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах», — рассказал пресс-атташе посольства Сергей Тамби. По его информации, на территории Таэблаской гимназии, где располагалось захоронение, сейчас работает строительная техника.

В июле 2007 года памятник советским воинам в поселке Таэбла был украден неизвестными, вскоре его восстановили. На плите значились имена трех погибших красноармейцев. Мемориал солдатам появился в Таэбла еще в 1949 году, когда в поселке были перезахоронены останки 26 военнослужащих Красной армии с близлежащих кладбищ.

Инциденты с советскими памятниками происходят в Эстонии регулярно. Ранее в городе Курессааре неизвестные разрисовали краской монумент, установленный на братской могиле казненных нацистскими оккупантами людей. Эстонские правоохранительные органы тогда возбудили дело о нанесении ущерба «малоценному» имуществу. В октябре 2018 года также сообщалось об осквернении памятника красноармейцам в селе Литсметса.

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