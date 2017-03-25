Памятник жертвами коммунизма появится в Эстонии

В Эстонии в 2018 году установят памятник жертвам коммунизма. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал министр юстиции Урмас Рейнсалу на памятной церемонии, посвященной годовщине депортации эстонцев в Сибирь.

«Мартовская депортация [1949 года] была преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертвы, должны помнить и преступников против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяэ мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех жертв», — заявил министр.

В 2008 году Тоомас Хендрик Ильвес, который тогда был президентом страны, назвал депортацию эстонцев геноцидом и преступлением против человечности.

25-29 марта 1949 года была проведена операция «Прибой», в ходе которой по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край, Новосибирскую, Иркутскую и Омскую области с территории Эстонии выслали более 22 тысяч человек, в том числе женщин, стариков и детей.

Кроме того, подобные акции были проведены в Литовской и Латвийской ССР.

Большинство высланных смогли вернуться на родину после 1958 года.