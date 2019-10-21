Семья по ошибке заживо похоронила новорожденного ребенка

Семья из города Лайу в провинции Шаньдун, Китай, по ошибке заживо похоронила ребенка, но его спасли местные жители, которые услышали его крик из-под земли. Об этом сообщает издание The Mirror.

Жители деревни Нанбаита Джао Ксинглу (Jiao Xinglu) и Жу Шангдонг (Zhou Shangdong) 21 августа собирали грибы в горах и увидели могилу новорожденного.

Они услышали из-под земли звук, напоминающий лай собаки. Когда на место прибыли их друзья и родственники, они заподозрили, что под землей находится ребенок и решили раскопать его.

Ксинглу голыми руками раскопал землю и извлек картонную коробку, в которой лежал мальчик.

Новорожденного доставили в больницу на лечение. Он весил полтора килограмма и страдал от анемии и желтухи. При этом у него не было врожденных заболеваний.

Сейчас ребенку два месяца, он стал весить четыре килограмма, и его здоровье восстановилось.

Когда местная полиция объявила о розыске семьи ребенка, в участок явился мужчина, который сообщил, что приходится мальчику дедушкой. Он рассказал, что мальчик родился с серьезной легочной инфекцией, не мог ни есть, ни пить, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок якобы скончался на второй день, и семья похоронила его. При этом у мальчика, по словам старика, есть здоровый брат-близнец.

Полицейские проявляют, соответствуют ли действительности заявления мужчины и проводят расследование.

Врач, которая проводила обследование ребенка после его обнаружения, изъявила желание усыновить мальчика. Однако после того, как объявился дедушка ребенка, неизвестно, с кем в итоге оставят новорожденного.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, спасли новорожденного ребенка, похороненного родителями заживо по требованию священнослужителя. Тантрический жрец убедил родителей 20-дневной девочки, что она одержима злыми духами.

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