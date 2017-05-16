В Китае собака откопала из земли живого младенца

В Китае собака спасла младенца, которого похоронили заживо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чунцин. Хозяйка собаки рассказала, что ее питомец выкопал в кустах яму. Она заглянула туда и увидела плачущего ребенка, завернутого в белую ткань. По всей видимости, животное отыскало его по запаху.

Младенца доставили в больницу. По словам врачей, у него была низкая температура тела, замедленное сердцебиение и полный рот грязи. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

По оценке медиков, ребенок родился около месяца назад. В полиции полагают, что родители могли счесть его мертвым и похоронить по ошибке. Отыскать родственников младенца пока не удалось.

В 2016 году сообщалось, что в Китае новорожденный, смерть которого констатировали врачи, проснулся за несколько минут до кремации.