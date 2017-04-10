Китаянка сожгла девять автомобилей из мести за любимую собаку

Жительница китайского города Чанчунь (провинция Цзилинь) сожгла девять машин белого цвета после гибели своей собаки под колесами автомобиля. Об этом пишет QQ.com.

Поджог был устроен в ночь с 30 на 31 марта, однако местная пресса сообщила о происшествии только 10 апреля.

По словам представителя полиции, 45-летняя китаянка попыталась таким образом отомстить за смерть питомца под колесами автомобиля белого цвета. При этом она точно не знала, кто именно из ее соседей переехал животное.

Соседи поджигательницы рассказали, что осуществить свой замысел женщине позволило скудное освещение двора жилого комплекса и отсутствие систем видеонаблюдения. При задержании у подозреваемой были обнаружены две зажигалки. Полиция начала расследование.

В сентябре прошлого года сообщалось, что жительница города Клируотер (штат Флорида, США) попыталась сжечь автомобиль бывшего парня, но ошиблась машиной.

Летом 2016-го стало известно, что гражданин Белоруссии поджег свой автомобиль Maserati Quattroporte, чтобы получить деньги страховой компании, где он год назад застраховал свое транспортное средство.