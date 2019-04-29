Российские дети три часа играли рядом с брошенным медиками трупом во дворе

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

В Кировском районе Санкт-Петербурга медики оставили тело мужчины во дворе на лавочке. Рядом с трупом более трех часов играли дети, пишет «Петербургский дневник». Видео произошедшего появилось во «ВКонтакте».

По данным издания, инцидент произошел во дворе одного из домов по проспекту Стачек. На появившихся в сети кадрах видно, как в сквере со спортивной площадкой на лавочке лежит накрытое белой простыней тело, а рядом играют дети.

По словам очевидцев, приехавшие на вызов медики зафиксировали смерть мужчины и уехали. Специальные службы не смогли своевременно забрать труп. В итоге он пролежал на улице около трех часов.

Ранее в апреле сообщалось о ветеране, который умер на лавке у больницы в Челябинской области после отказа врачей от его госпитализации. Он пожаловался врачам на сердце.

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