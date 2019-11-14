Ритуальщики испугались конкурентов и ускорили «смерть» россиянина

В Нижегородской области сотрудники ритуальной службы сообщили матери местного жителя о том, что тот якобы умер в реанимации. В действительности мужчина провел ночь в больнице и ушел домой. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, Денис Порхунов обратился в больницу из-за проблем с сердцем. В учреждении ему стало лучше, и он отправился домой. Пока мужчина ехал, ритуальщики сообщили его матери о смерти сына и предложили заключить договор на оказание похоронных услуг.

«Мама была на работе. К ней пришли из ритуальных услуг, посочувствовали, мол, держитесь, у вас умер сын. Она собралась ехать в приемный покой, но решила ему позвонить. Позвонила, а он взял трубку», — рассказала жена «умершего» Оксана Порхунова, отметив, что свекрови стало плохо после новости о смерти сына.

«В приемном покое перепутали документы мои. Якобы я должен быть уже на вскрытии. Я умер в реанимации», — разъяснил ситуацию «умерший» Порхунов. По словам друга семьи Порхуновых Владимира Сиднева, «здесь хоронят в погоне за выгодой».

В больнице и в ритуальной службе отказались от комментариев.

В июне патологоанатомы в Мурманской области перепутали тела трех умерших, когда выдавали их родственникам. Несоответствие заметила семья одной из умерших. После вскрытия могил ошибка подтвердилась.

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