В Санкт-Петербурге начнут штрафовать за остекление балконов

В Санкт-Петербурге начнут штрафовать за незаконное остекление балконов, даже если работы были проведены ранее. Соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях уже вступили в силу, пишет «Российская газета».

Максимальный размер штрафа — пять тысяч рублей. Также теперь можно пожаловаться на соседа: подать в суд и добиться демонтажа незаконного остекления.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что до 2005 года (тогда действовал старый Жилищный кодекс) балконы и лоджии считались частью квартир. Однако уже 15 лет они являются общедомовым имуществом. Собственник жилья не имеет права самостоятельно застеклять балкон, увеличивать или уменьшать его площадь.

В октябре 2019 года россиянина впервые оштрафовали за курение на балконе. Согласно закону, на лоджиях запрещается использование открытого огня. Сообщалось, что мужчине придется заплатить четыре тысячи рублей.

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