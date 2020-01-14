В Госдуме предложили запретить россиянам запускать фейерверки под окнами домов

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС России с предложением ввести запрет на запуск фейерверков и поджигание петард под окнами жилых домов и вблизи больниц. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил депутат.

Кроме того, по словам Федорова, люди не всегда в состоянии верно оценить потоки ветра, что может привести к нанесению материального ущерба и возникновению пожара. В этой связи депутат предложил запретить использование пиротехники на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Уфе обстреляли фейерверком жилой многоэтажный дом, был поврежден фасад. Предположительно, причиной инцидента стала неправильная установка пиротехники. Очевидцы происшествия рассказали, что испугались, когда ракеты начали лететь в дом.

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