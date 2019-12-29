Россиянин с сигаретой в зубах поджег петарду и умер

В Клинском городском округе Подмосковья мужчина умер в результате взрыва петарды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.

По данным следствия, в субботу вечером, 28 декабря, 33-летний клинчанин выпивал в компании местных жителей и запускал фейерверки и петарды. Когда россиянин с тлеющей сигаретой в зубах поджигал третью петарду, раздался громкий хлопок, и он упал. Свидетели происшествия утверждают, что на его лице и голове остались ожоги. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть клинчанина. Родственники погибшего утверждают, что он купил петарду год назад в интернет-магазине.

«Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли», — отметила Врадий. Она добавила, что по результатам произошедшего ведется проверка.

В ноябре сообщалось о жительнице Владивостока, которая лишилась пальца после того, как у нее в руках взорвалась петарда. 61-летняя женщина убирала территорию одного из товариществ собственников жилья и подобрала пакет с надписью «С Хеллоуином», после чего раздался хлопок.

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