Пострадавшая от взрыва хеллоуинской петарды россиянка лишилась пальца

Врачи не смогли сохранить палец жительнице Владивостока, в руках которой взорвалась петарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что операция длилась несколько часов, медики сделали «все возможное», чтобы сохранить целостность кисти, но это не удалось.

3 ноября стало известно, что во Владивостоке пенсионерка подняла на улице петарду и получила травму руки. 61-летняя женщина, сотрудница одного из товариществ собственников жилья, убирала территорию. В какой-то момент она взяла с земли пакет с надписью «С Хеллоуином», после чего раздался хлопок — петарда взорвалась в руках россиянки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



