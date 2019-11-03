Петарда с пожеланием счастливого Хэллоуина взорвалась в руках пенсионерки

Во Владивостоке российская пенсионерка подняла на улице петарду и получила травму руки. Об этом РИА Новости рассказали в УМВД по Приморью.

По данным источника в правоохранительных органах, 61-летняя женщина, сотрудница одного из товариществ собственников жилья, убирала территорию. В какой-то момент она взяла с земли пакет с надписью «С Хэллоуином», после чего раздался хлопок — петарда взорвалась в руках россиянки.

В результате инцидента пенсионерку госпитализировали. Тяжесть повреждения конечности не уточняется.

В ноябре сообщалось, что во время шоу-программы на Хэллоуин умер каскадер, выполнявший трюк с повешением. По сценарию он изображал подвешенную на веревке мумию, однако после исполнения номера выяснилось, что у него случился острый первичный инфаркт миокарда.

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