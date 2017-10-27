Пострадавший от петарды оказался жильцом квартиры с бомбой на балконе

Жильцом квартиры в Балашихе, где нашли самодельную бомбу, оказался мужчина, который двумя днями ранее пострадал от взрыва самодельной петарды. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в силовых структурах в пятницу, 27 октября.

Как рассказал собеседник издания, 25 октября в Измайлово мужчине из-за взрыва петарды оторвало палец, он также повредил глаз. Он был госпитализирован и оказался в реанимации, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Полиция выяснила, что пострадавший живет на улице Речная в Балашихе. Сотрудники МВД, приехавшие в квартиру, обнаружили двух его знакомых. У них был найден «рюкзак с двумя неустановленными деталями взрывного устройства, колбы, порошкообразные и жидкие вещества», которые могут применяться для самодельной взрывчатки.

Ранее 27 октября стало известно, что на балконе пятиэтажки в Балашихе полиция обнаружила взрывное устройство. На месте работают сотрудники ФСБ.

В пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС рассказали, что найденная емкость не может быть вывезена на полигон для утилизации, решается вопрос об обезвреживании взрывчатки на месте.