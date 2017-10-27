На балконе пятиэтажки в Балашихе нашли самодельную бомбу

В квартире на Речной улице в подмосковной Балашихе обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом в пятницу, 27 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, взрывчатка хранилась на балконе одной из квартир пятиэтажного дома. На месте работают сотрудники ФСБ. От самодельного устройства никто не пострадал, обращений в больницы не поступало.

13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), задержанные дали признательные показания и рассказали о своих контактах с эмиссарами ИГ. В частности, выяснилось, что они планировали совершить террористические акты с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан, в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также совершить покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.