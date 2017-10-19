ФСБ раскрыла планы украинского националиста взорвать школу в Сочи

Суд в Краснодаре продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу, который, по версии следствия, планировал совершить теракт во время выпускных торжеств в одной из школ Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гриб был задержан сотрудниками ФСБ 25 августа в Смоленской области после объявления его в розыск в России. Подозреваемый является сторонником украинского националистического движения УНА-УНСО (запрещено в России). Спецслужбы узнали, что он предложил своей знакомой из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи.

Суд согласился с доводами следствия, доказавшего общественную опасность подозреваемого в случае его освобождения, и постановил продлить пребывание Гриба в СИЗО до 4 января 2018 года.

31 августа в московском регионе были задержаны двое выходцев из Центральной Азии, готовившие теракты на 1 сентября. Один из них планировал нападения с холодным оружием, другой хотел устроить самоподрыв. 2 октября Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которые, по данным спецслужб, входили в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ) и готовили теракты в столице. В жилищах задержанных обнаружили два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи и предметы для изготовления взрывчатки.

