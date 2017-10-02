В ФСБ заявили о предотвращении покушения на проповедника в Ингушетии

Покушение на религиозного проповедника предотвращено в Ингушетии: задержаны двое подозреваемых, у которых изъяты самодельные бомбы и взрывчатка. Об этом в понедельник, 2 октября, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили РИА Новости.

«Предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника Республики Ингушетия, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности», — говорится в сообщении.

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Как отметили в ФСБ, в результате проведенных мероприятий были задержаны два члена бандгруппы, по местам их проживания обнаружили готовые к применению самодельные взрывные устройства (СВУ), взрывчатые вещества и средства террора.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанных. Информация о личностях задержанных не сообщается до окончания следственных действий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что члены ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), предположительно, готовившие теракты на территории Московского региона, родом из Дагестана; они были задержаны вечером 29 сентября на севере столицы.