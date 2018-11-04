Казахский каскадер умер после повешения на Хэллоуин

Каскадер из Казахстана Касым Жумагужин умер после выполнения трюка с подвешиванием в одном из баров Алма-Аты. Об этом сообщает Total.kz.

Артист принимал участие в шоу-программе на Хэллоуин. По сценарию он изображал подвешенную на веревке мумию. Во время выступления каскадер знаками показывал своему напарнику, что все в порядке. После 15-минутного исполнения трюка его спустили на землю с трехметровой высоты, и обратили внимание на его вялость.

Прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные действия, однако позднее зафиксировали смерть. Вскрытие показало, что каскадер умер от острого первичного инфаркта миокарда.

22 октября на съемках российского фильма «Ильинский рубеж» погиб каскадер. Артист скончался в результате несчастного случая — его раздавило танком во время выполнения трюка.

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