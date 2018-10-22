Каскадера раздавило танком на съемках фильма о «крепком русском духе»

На съемках российского патриотического фильма «Ильинский рубеж» погиб каскадер. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Съемки проходят в Медынском районе Калужской области. Артист скончался в результате несчастного случая — его раздавило танком во время выполнения трюка.

По факту гибели каскадера проводится проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Калужской области.

Режиссером военной драмы выступает Вадим Шмелев.

Согласно анонсу картины, размещенной в сообществе проекта во «ВКонтакте», фильм «задуман как исторически достоверная лента». «Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев — Подольских курсантов и их командиров. В киноленте будет использована техника, стоявшая в 1941 году на вооружении армий. Эта картина, воссоздавая историческую правду, заставит зрителя задуматься над очень важными вопросами», — говорится в аннотации. По словам создателей, картина будет «обращена к миру, рассказывая ему не только о правде войны, но и о крепости духа российского народа».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!