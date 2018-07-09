Звезду сериала «Бригада» оштрафовали за пистолет

Президент гильдии каскадеров России 71-летний Александр Иншаков нарушил указ, действующий на время проведения в России чемпионата мира по футболу, и перемещался по Москве с травматическим пистолетом, несмотря на введенные ограничения. Об этом в понедельник, 9 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«7 июля во время досмотра автомобиля Александра Иншакова при въезде на территорию Центра международной торговли на Краснопресненской набережной был обнаружен травматический пистолет Grand Power Т12. При этом разрешение на хранение и ношение гражданского оружия самообороны у Иншакова было при себе», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что на время проведения ЧМ-2018 действие «Закона об оружии» в ряде регионов приостановлено, а значит, ношение оружия в городах, принимающих матчи чемпионата, запрещено. В связи с этим пистолет был изъят, а в отношении актера составлен протокол об административном правонарушении.

Теперь актеру предстоит заплатить штраф в 1-1,5 тысячи рублей. По словам источника, оружие будет возвращено владельцу после 25 июля — даты окончания ограничений.

Александр Иншаков получил известность как каскадер: он принимал участие в таких фильмах, как «Крестоносец», «Ответный ход» и «Тегеран-43». Большинству зрителей он знаком по сериалу «Бригада», где он в камео сыграл самого себя.

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