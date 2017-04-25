Актер Александр Иншаков сообщил об обысках у него дома

Актер Александр Иншаков заявил, что у него дома прошли обыски. Об этом он сообщил «Пятому каналу» во вторник, 25 апреля.

Он отметил, что аналогичные мероприятия также проводились в Российской кинологической федерации (РКФ), президентом которой он является. Артист подчеркнул, что никаких обвинений ему предъявлено не было. На момент беседы с журналистами он находился в Следственном комитете.

В комментарии агентству РИА Новости Иншаков назвал произошедшее попыткой уничтожить РКФ. Он отметил, что во вторник в организации должна была пройти конференция, но она не состоялась из-за обысков.

Материалы по теме «Люди будут биться, не только собаки» Актер Александр Иншаков о своих питомцах и Всемирной выставке собак в Москве

«Сегодня ко мне в 7 утра приехали люди непонятно зачем. Я им говорю: "Вы же у меня уже были и знаете, что искать у меня нечего, я финансами не занимаюсь"», — рассказал артист.

Как сообщил «Ленте.ру» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, в 2015-2016 году в РФК неоднократно проводились обыски, и в феврале 2016-го было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По версии следствия, руководство федерации похищало крупные суммы, собиравшиеся на проведение мероприятий. Обвинения тогда предъявили трем сотрудникам: кассиру, главному бухгалтеру и исполнительному директору. Все они были отпущены под подписку о невыезде. Президент ассоциации Александр Иншаков получил статус свидетеля.

В декабре 2016 года в рамках дела вновь прошли обыски, в ходе которых следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности. Кроме того, были получены доказательства возможной причастности Иншакова к хищениям.

«По мнению экспертов, руководитель РКФ не мог не знать о многомиллионных хищениях, что позволяет изменить его статус со свидетеля на подозреваемого. Дальнейший его статус будет зависеть от допросов в Главном следственном управлении Следственного комитета», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Александр Иншаков — актер, режиссер, продюсер, президент Ассоциации каскадеров России. Он снялся в таких фильмах, как «Асса», «Крестоносец», «Такси-блюз», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», «Делай — раз!», «Рыцарский замок», а также в сериале «Бригада».