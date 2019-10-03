Голодающую полуслепую российскую пенсионерку защитили от подростков с петардами

В Уфе госпитализировали одинокую пенсионерку, которая плохо видит, нуждается в постоянном уходе и не может запереть квартиру. Об этом сообщает телеканал БСТ.

По данным телеканала, 76-летняя Валентина Докалова жила одна в однокомнатной квартире, у нее нет мужа и детей. Родные сестры не могли часто посещать женщину. Пенсионерка практически не видит и не может обслуживать себя, ей приходилось голодать и жить в антисанитарных условиях. Как рассказали журналисты, женщина не могла закрыть дверь в квартиру, потому что потеряла ключи. Из-за этого к ней заходили посторонние люди, а подростки иногда взрывали в квартире петарды. Иногда женщине помогает ее пожилая соседка, которая покупала Докаловой еду.

Пока женщина будет находиться в стационаре, ей помогут с оформлением документов для интерната или психоневрологического диспансера, в зависимости от диагноза, рассказала начальница отдела Республиканского центра социального обслуживания населения Юлия Романова. В Совете по правам человека при главе Башкирии рассказали, что у женщины есть провалы в памяти и подозревается деменция. Если родственники откажутся от опеки, администрация обратится в суд, чтобы женщину признали недееспособной, рассказал член совета Олег Галин.

В министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии заявили, что знают про пенсионерку и пытались ей помочь, но сестры отказывались от услуг соцработника и не соглашались поместить ее в интернат, передает РИА Новости. Там отметили, что зять одной из женщин согласился на помещение Докаловой в дом престарелых, а также пообещал привезти документы. В разговоре с БСТ родственники пояснили, что если у женщины будут оставаться деньги из пенсии на оплату квартиры, то они согласятся поместить ее в платный интернат.

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