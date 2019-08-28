Российская санитарка силой поменяла белье пенсионерке и довела ее до слез

Санитарка пансионата для пожилых и маломобильных людей «Синяя птица» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга силой поменяла белье пациентке, чем довела ее до слез. Запись инцидента опубликовал телеканал «360».

Видеоролик сняли девушки, проходившие мимо пансионата и услышавшие крик пенсионерки, доносящийся оттуда. На кадрах видно, как возле одной из кроватей стоит женщина. Она резко переворачивает пожилую пациентку и начинает менять белье. В это время пенсионерка плачет и кричит: «Зачем вы так делаете? Мне больно».

Инцидент прокомментировала директор по развитию пансионата Елена Худякова. В беседе с телеканалом она рассказала, что после появления ролика в учреждении прошла внутренняя проверка: опрошены сотрудники и постояльцы, а также изучены записи с камер видеонаблюдения.

Порталу «Мегаполис» Худякова заявила, что пациентка страдает деменцией и поступила в учреждение два дня назад. По ее словам, пожилая женщина еще не успела адаптироваться, поэтому во время процедур может охать и говорить о том, что ее избивают.

«Мы на самом деле в шоке от всей этой ситуации. У нас постояльцы и родственники уходят с благодарностью. Мы в принципе запускали этот проект, потому что сами столкнулись с такой проблемой, что страшно своих родственников отдавать куда попало», — подчеркнула директор.

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