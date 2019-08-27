Одинокую российскую труженицу тыла похоронили в пакете ради экономии

Директора пансионата для ветеранов войны и труда в Тюмени Владимира Масименко, а также замглавы пансионата Игоря Полякова заподозрили в желании сэкономить на похоронах труженицы тыла Анны Бусыгиной, которую похоронили в пакете. Аудиозапись их разговора с сотрудницей похоронной службы «Некрополь» опубликовало издание 72.ru.

Источник издания рассказал, что в «Некрополь» ездила заведующая хозяйственной частью пансионата и узнала, что Бусыгину могут похоронить как полагается. Для этого придется докупить 12-метровые полотенца, чтобы опустить гроб, и заказать табличку с именем на крест. Женщина решила обсудить с неким Игорем Александровичем (предположительно, Поляковым) этот вопрос, а затем передала трубку представительнице «Некрополя» Светлане.

Сотрудница похоронной службы пояснила, что женщину могут похоронить, бесплатно предоставив копку могилы, крест и гроб, а сотрудникам пансионата придется лишь заказать табличку и купить полотенечное полотно для опускания гроба. В качестве альтернативы она предложила направить от пансионата официальное письмо, чтобы женщину захоронили в общей могиле как невостребованную.

Как пишет 72.ru, далее разговор продолжил Максименко. Он пояснил, что пансионат — юридическое лицо, из-за чего могут возникнуть трудности с покупкой полотенечного полотна, потому что их надо будет «как-то списать». На это сотрудница объяснила, что при захоронении как невостребованной полотенца войдут в комплект, у женщины будет необшитый гроб и ее похоронят в санитарном пакете. При этом над местом захоронения не будет креста — вместо него установят колышек. Сотрудница похоронного бюро добавила, что всех невостребованных собирают за неделю и хоронят по понедельникам.

«По итогу было все же принято решение похоронить Анну Бусыгину в секторе, где находятся могилы людей, от которых отказались родные либо у которых никого не осталось», — говорится в публикации 72.ru.

В департаменте соцразвития подтвердили подлинность телефонной записи. Как пишет 72.ru, у Бусыгиной под матрасом нашли 50 тысяч рублей, накопленных с пенсии, и в пансионате не знают, что с ними делать. Издание отметило, что другие постояльцы пансионата были готовы собрать деньги на похороны женщины.

6 августа стало известно, что в одном из пансионатов Тюмени труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Автор публикации во «ВКонтакте» утверждал, что перед захоронением женщина пролежала в морге неделю. 19 августа уволили Владимира Максименко, директора пансионата для ветеранов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru