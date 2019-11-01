Россиян поучили правильно каяться после празднования Хеллоуина

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Покаяние в церкви после празднования Хеллоуина поможет только тем, кто понял, что его жизнь проходит неправильно и существует без Бога. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, отец Максим (Первозванский), передает «Вечерняя Москва».

По мнению клирика, просто пойти на исповедь и приобщиться к Таинству «потому что страшно» — недостаточно. «Формальное исполнение религиозных обрядов в сочетании с подобным поведением граничит с богохульством. Это кощунство», — заявил он.

Первозванский считает, что полуверующие люди пытаются снять иррациональные страхи с помощью Хеллоуина. Он уверен, что в современном виде это «карнавал», во время которого люди делают то, чего не сделали бы в повседневной жизни.

Ранее в Челябинске священнослужители обратились к местным жителям с просьбой уберечь подростков от празднования Хеллоуина из-за опасности недавно вышедшего фильма «Джокер». Священнослужители Челябинска обеспокоены, что молодежь будет праздновать Хеллоуин в костюмах Джокера, потому что для России такой протест подразумевает разрушение «российской государственности» и «духовной идентичности».

Епархия также напомнила, что выступает против празднования Хеллоуина каждый год, но не всегда их обращения понимали. Однако теперь «все больше людей сознают, что участие в демонических игрищах не только небезопасно, но и служит своеобразной инициацией в опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет».

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