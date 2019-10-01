В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. Документ опубликован на сайте Кабмина.

«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — говорится в обновленном тексте правил. Административный штраф за нарушение составляет 3–5 тысяч рублей. При этом в правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь».

В конце сентября в ходе обсуждения новых правил появились предположения, что под запрет может попасть не только зажжение спички или зажигалки, но даже курение. При этом в МЧС сообщали противоречивую информацию: там заявляли, что документ запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в связи с чем на этих объектах нельзя будет «жарить шашлыки, зажигать свечи и даже в принципе курить». В то же время неофициально сообщалось, что курение все-таки не попадет под запрет.

Как позже пояснили в ведомстве, курение на балконах не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!