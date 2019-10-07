В России впервые оштрафовали за курение на балконе

В Ставропольском крае выписали первый штраф за курение на балконе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева.

Виновнику придется заплатить четыре тысячи рублей. По словам Дягтерева, это один из первых в России случаев вынесения штрафа за курение на балконе.

Инцидент произошел 4 октября 2019 года в городе Изобильном Ставропольского края. В одном из многоквартирных домов произошел пожар, его площадь составила 0,5 квадратного метра. Причина возгорания — неосторожность при курении на балконе.

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