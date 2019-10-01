Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Трогательная встреча слоненка с воспитателем попала на видео
За резню в российской школе наказали охранницу
Причиной развала СССР назвали нехватку денег
Сэйв голкипера «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Брата президента Ирана посадили в тюрьму
Опровергнута связь рака с мясом
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Новости партнеров

Россиянки стали больше курить вопреки антитабачной политике

Перейти в «Мою Ленту»

Российская антитабачная кампания работает эффективнее в отношении мужчин, в то время как женщины, наоборот, стали курить больше. Об этом сообщила заместительница директора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая, передает «Интерфакс».

По ее словам, в России действует «очень хорошее антитабачное законодательство», однако «оно работает для мужчин, но не работает у женщин». «Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — констатировала Концевая.

«Эксперты обсуждают, с чем это может быть связано, со смещением ли гендерных ролей, с эмансипацией, еще с чем-то», — добавила она.

Кроме того, по словам Концевой, в вопросах продвижения рационального питания в рекламе Россия отстает от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, хотя для женщин это особенно важно.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака. Он добавил, что, помимо сигарет и алкоголя, рак также могут вызывать такие химические вещества, как асбест или красители. По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

В июле российские власти заявили о намерении снизить долю курильщиков до 21 процента к 2035 году. «Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процентов, детским населением — до 1 процента», — говорится в тексте обновленной версии антитабачной концепции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Сережа Сухинин с мамой

«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»

Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
16:47Сегодня

В Госдуме открестились от приглашения экоактивистки Тунберг

16:40Сегодня

Россиянка купила сосиску в тесте с «иглами»

15:53Сегодня

Путин обсудит модернизацию здравоохранения

Россия00:0128 сентября

«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»

Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
15:46Сегодня

Россияне стали меньше пить

15:06Сегодня

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

14:21Сегодня

Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ

Россия00:0223 сентября

«История подвержена манипуляциям»

Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
14:37Сегодня

Российский школьник упал с девятого этажа и выжил

13:55Сегодня

В России объяснили вымогательством отказ Белоруссии в размещении военной базы

13:46Сегодня

Умер один из расписавших стену Рейхстага в 1945 году солдат

Россия
Россиянки стали больше курить вопреки антитабачной политике
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
В Госдуме открестились от приглашения экоактивистки Тунберг
Сережа Сухинин с мамой«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»
Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
Россиянка купила сосиску в тесте с «иглами»
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
Путин обсудит модернизацию здравоохранения
Все материалы
Мир
Брата президента Ирана посадили в тюрьму
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Раскрыто отношение северокорейцев к предателям
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Макрон заступился за Россию в Совете Европы
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Выстрел полицейского в протестующего в Гонконге попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Сотрудники ОБСЕ и Красного Креста попали под огонь украинской армии
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Напавшую на журналиста помощницу Зеленского потребовали отправить в отставку
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Против кума Порошенко возбудили уголовное дело
Все материалы
Экономика
Причиной развала СССР назвали нехватку денег
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Названа причина глобального лидерства США
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Подсчитаны траты немецких пенсионеров
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Осужденный за истязание любовницы россиянин скрывался с ней в землянке
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержание убийцы полковника СКР попало на видео
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся исполинский айсберг
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Су-57 лишат оружия
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Россия из-за США резко сократит пуски «Союз МС» к МКС
Все материалы
Спорт
Сэйв голкипера «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Роналду заговорил о жизни вне футбола
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Гол хавбека «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Тренер «Атлетико» назвал опасность «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Хорошо кончается
На экраны выходят финалы главных сериалов десятилетия. Почему их нельзя пропустить?
Квентин Тарантино начал писать книгу о ветеране Второй мировой войны
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Джастин Бибер снова женился
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
Призывников лишили инструкций по уклонению от армии
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
В «Газете.Ru» сменился главный редактор
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Водителям показали порно вместо рекламы
Все материалы
Ценности
Сестра Кардашьян переборщила с фотошопом и не вынесла критики фанатов
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Девушка похвасталась кольцом и была поднята на смех за огромные ногти
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Обнаженное фото самой тучной в мире модели обрадовало фанатов
Все материалы
Путешествия
Любимые направления россиян для путешествий резко подорожали
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Тележка с едой «обезумела» и устроила переполох в аэропорту
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Россиянин подарил тайцам игрушечные деньги и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Самый безвредный медведь Америки ранил мужчину
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Охотник принял подростка за оленя и убил его
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Любопытный медведь захотел посмотреть на туристов и загнал их на скалу
Все материалы
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Kia пересмотрела комплектации российских Cerato
Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян
Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом
Все материалы
Дом
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Жительницу пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили выселить на улицу
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Названы города мира с переоцененным жильем
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Двухлетний россиянин сжег бабушкин дом
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
На Колыму завезли девять новых пианино
В России применили метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных
Все материалы