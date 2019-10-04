Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»

Житель Ставропольского края стал первым человеком, которого привлекут к ответственности по новому «закону о курении на балконе». Об этом сообщает информагентство «Победа26» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

В городе Изобильном в одном из многоквартирных домов произошел пожар, его площадь составила 0,5 квадратного метра. Причина возгорания — неосторожность при курении на балконе. Пострадавших нет. Виновнику грозит административная ответственность и штраф в размере до пяти тысяч рублей.

В России 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Запрещается использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Штраф за нарушение составляет 3-5 тысяч рублей. Однако в законе отсутствует само определение открытого огня. В МЧС пояснили, что курение на лоджиях не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

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