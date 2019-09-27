Раскрыто отношение Путина к курящим президентам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению коллег. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 27 сентября.

«Остались считанные единицы коллег, которые курят. Путин всегда не приветствует курение, является сторонником здорового образа жизни», — сказал он.

Песков добавил, что почти все служащие, которые обеспечивают работу главы государства, не имеют этой вредной привычки.

Он добавил, что в Кремле позитивно оценили запрет курить на балконах, который был введен по инициативе МЧС. По его словам, из-за это случаются пожары, а некоторые из них приводят к гибели людей.

Путин неоднократно говорил, что спорт является неотъемлемой частью его жизни. Он занимается дзюдо и самбо, катается на горных лыжах и играет в хоккей.

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