Найдена самая дешевая квартира у метро в Санкт-Петербурге

Самая дешевая однокомнатная квартира у метро в Санкт-Петербурге продается рядом со станцией метро «Дунайская» — ее стоимость составляет 2,9 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах агентства Kairos Real Estate, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Далее идет станция метро «Проспект Ветеранов» — минимальная стоимость квартиры здесь равняется 3,2 миллиона рублей. Также в рейтинг вошли метро «Рыбацкое» (3,3 миллиона), «Улица Дыбенко» (3,5 миллиона) и «Гражданский проспект» с «Купчино» (3,6 миллиона).

Самые дорогие «однушки» найдены рядом со станциями «Беговая» (40,1 миллиона рублей), «Спасская» (37 миллионов), «Гражданский проспект» (9,7 миллиона), «Улица Дыбенко» (9,3 миллиона) и «Комендантский проспект» (8,7 миллиона).

По данным на февраль этого года, самая дорогая комната Санкт-Петербурга стоит 6,3 миллиона рублей. Ее площадь составляет 20 квадратных метров. Находится недвижимость в Центральном районе города.

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