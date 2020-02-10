В российском городе выставили на продажу уникальную писательскую квартиру

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира на Петровской набережной, где в середине XX века жил известный советский писатель, литературовед и публицист Федор Абрамов. Об этом говорится в сообщении российской компании «Мир квартир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, уникальное жилье появилось на рынке в 100-летие со дня рождения автора романов «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и многих других. Общая площадь лота — 142 квадратных метра. Высота потолков — 3,5 метра. Дом, где располагается объект, был построен в 1941 году для руководства Военно-морского флота СССР.

Материалы по теме В одной парадной Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным

Стоимость предложения — 24,9 миллиона рублей. «Наценки за именитого жильца в цене объекта не заложено. На данный момент это самая доступная квартира в доме. Объект продает наследница писателя», — отмечается в сообщении «Мира квартир». По информации агентства, Федор Абрамов прожил в этой квартире четыре года. В жилом помещении сохранились исторические интерьеры.

В октябре 2019-го на рынок недвижимости Санкт-Петербурга вышла квартира, где жил поэт Александр Сергеевич Пушкин. Трехкомнатное помещение общей площадью 100 квадратных метров оценили в 55 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru