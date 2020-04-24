Раскрыты данные о самых дорогих съемных домах на Рублевке

В апреле 2020-го максимальная стоимость аренды частного дома в Подмосковье составляет 9,22 миллиона рублей в месяц, следует из материалов базы ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По такой ставке предлагается усадьба на Рублево-Успенском шоссе, в коттеджном поселке «Николино». Дом площадью 1,9 тысячи квадратных метров стоит на участке размером 34 сотки. Интерьеры оформлены в классическом стиле, арендаторы получат доступ в бассейн, сауну, хамам, бильярдный и спортивный залы. В качестве бонуса — холодильник для шуб.

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Согласно раскрытым данным, в целом объекты на Рублевке занимают семь из десяти позиций рейтинга самых дорогих съемных дач региона. Оставшиеся строчки достались лотам на Новорижском шоссе. По максимальным ставкам, помимо вышеописанного дома, сдаются объекты в поселках «Жуковка 21», «Сосновый бор», «Княжье озеро», Agalarov Estate и «Шервуд». Стоимость аренды в топ-10 — от 5,16 миллиона рублей, площадь коттеджей — от 770 до 2,24 тысячи квадратных метров, участков — от 34 соток до двух гектаров.

«Рынок загородной аренды переживает настоящий бум, — отмечают аналитики. — Жители столицы, вынужденные самоизолироваться в своих квартирах, стремятся уехать из города и иметь возможность прогуливаться на свежем воздухе хотя бы на приусадебном участке».

Ранее в апреле стало известно, что владельцы дорогих домов на Рублево-Успенском шоссе, ранее выставленных на продажу, весной 2020-го переориентировались на арендаторов из-за резкого роста спроса на съемную загородную недвижимость.

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