Россияне начали интересоваться заброшенными домами в деревнях

В марте 2020-го в России зафиксирован рост интереса к заброшенным частным домам, расположенным в деревнях. Граждане начали выяснять, в частности, каким образом можно на законных основаниях занять такие объекты, говорится в исследовании, подготовленном порталом BKN.ru совместно с журналом «Загородное обозрение».

Как отмечают эксперты, покупка и аренда не являются единственно возможными способами обретения недвижимости за пределами мегаполиса. «Весной текущего года зафиксирован рост интереса к вопросу того, как законно можно занимать брошенные дома в деревнях. Рост количества запросов по данной тематике традиционно фиксируется два раза в году: в марте и сентябре. В нынешнем году прирост обращений составил 12,5 процента по отношению к марту 2019-го», — говорится в исследовании.

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Специалисты указывают, что завладеть «заброшкой» можно тремя основными путями: по праву приобретательский давности (если добросовестно и открыто содержать объект в течение 15 лет и более), через законных наследников (купить у них дом за небольшую сумму), а также путем приобретения у местных органов власти (если заброшенный дом уже перешел в собственность государства).

«Расходы на оформление в собственность заброшенного объекта в деревне, скорее всего, превысят стоимость покупки аналогичного дома, готового к продаже, — подчеркивают эксперты. — Причин этому много, а главная это то, что объект в любом случае придется покупать. Если у местных властей, то по рыночной цене, а если у наследников, необходимо будет сначала вложиться. Такая сделка весьма рискованна».

Ранее в марте сообщалось, что ставки аренды загородной недвижимости в России могут в ближайшем будущем существенно увеличиться: их росту будет способствовать всплеск спроса на съемные дачи, произошедший из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многих стран.

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