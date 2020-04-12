Акинфеев пожалел сидящих в квартирах на самоизоляции людей

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пожалел россиян, находящихся на самоизоляции в квартирах. Об этом игрок рассказал на YouTube-канале армейского клуба.

«Я понимаю людей, которым тяжело, особенно тем, кто живет в квартирах. Не представляю, каково это», — отметил голкипер. По словам футболиста, он находится на самоизоляции в собственном загородном доме, о котором мечтал «лет 15». Акинфеев также выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро закончится.

8 апреля руководство ЦСКА договорилось с футболистами о понижении зарплат на время приостановки Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеева назвали главным инициатором сокращения выплат.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10 158.

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