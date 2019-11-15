Черчесов прокомментировал слухи о стремлении вернуть Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слухи о переговорах с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым о возможном возвращении игрока в национальную команду. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

Черчесов заявил, что в последний раз общался с Акинфеевым 13 октября — тогда голкипер ЦСКА попросил поздравить футболистов с победой над Кипром (5:0). Он подчеркнул, что не обсуждал с ним возможного возвращения в команду. Тем не менее специалист допустил, что Акинфеев сможет сыграть за сборную «как и любой другой гражданин России».

«Увидеть бы хоть раз источник, который распространяет эту информацию», — заключил Черчесов.

12 ноября «Бизнес Online», ссылаясь на источник в окружении Акинфеева, написал о переговорах Черчесова с футболистом. Как сказано в заметке издания, специалист рассчитывал вернуть голкипера для выступления на чемпионате Европы-2020.

Акинфеев объявил об уходе из национальной команды в октябре 2018-го. Игрок принял решение сосредоточиться на выступлениях за столичный ЦСКА.

В активе голкипера 111 матчей за сборную. Акинфеев выигрывал бронзу на Евро-2008. На домашнем чемпионате мира в 2018-м дошел с командой до четвертьфинала турнира. Летом 2019-го Акинфеев отрицательно высказался относительно возможного возвращения в национальную команду.

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