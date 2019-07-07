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Акинфеев отверг идею о возвращении в сборную ради чемпионата Европы

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Игорь Акинфеев

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не станет возвращаться в сборную России ради участия в чемпионате Европы-2020. Его слова передает Sport24.

«Вряд ли окажусь в сборной на Евро. Я свои решения не отменяю. Я уже сделал выбор в пользу ЦСКА», — заявил 33-летний голкипер.

29 июня главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вероятность возвращения Акинфеева в национальную команду. «На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем», — отметил специалист. Он также вспомнил о защитнике Сергее Игнашевиче, который возвращался в сборную накануне чемпионата мира-2018.

Акинфеев объявил о решении завершить выступления за национальную команду в октябре 2018-го. На ЧМ-2018 он дошел вместе со сборной до четвертьфинала турнира. В матче 1/8 финала против Испании Акинфеев отразил удар в серии пенальти, что вывело национальную команду в следующую стадию турнира.

В активе Акинфеева 111 матчей за сборную России. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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