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Акинфеев ушел из сборной России

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Игорь Акинфеев

Вратарь Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. Обращение бывшего капитана национальной команды опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», — заявил Акинфеев.

Вратарь также назвал «локальным успехом» выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. «Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных», — отметил вратарь.

32-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. На домашнем мундиале вратарь сыграл в каждом из матчей, а два его сейва в серии пенальти с Испанией позволили национальной команде выйти в четвертьфинал турнира. Всего за сборную Акинфеев провел 110 матчей.

На клубном уровне вратарь на протяжении всей карьеры выступает за московский ЦСКА.

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