Акинфеева назвали главным борцом за понижение зарплат в ЦСКА из-за коронавируса

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА договорилось с футболистами о понижении зарплат в связи с паузой в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, выплаты игрокам будут сокращены вдвое начиная с 19 марта. С возобновлением тренировочного процесса игроки армейцев начнут получать 70 процентов от зарплаты. В полном объеме выплаты возобновятся с первого матча после возобновления чемпионата. Главным сторонником понижения зарплат был капитан ЦСКА — голкипер Игорь Акинфеев.

Ранее о снижении зарплат с игроками договорились несколько клубов Тинькофф РПЛ, среди которых «Спартак», «Динамо» и «Зенит».

1 апреля стало известно, что пауза в футбольных турнирах России продлится до 31 мая. Сезон приостановили из-за распространения коронавирусной инфекции.

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