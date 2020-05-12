Риелторы раскрыли секреты долгой продажи квартир

Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке жилья в России составляет от одного до пяти месяцев, но есть объекты, которые «висят» на рынке пять и более лет. Чаще всего их не могут реализовать из-за завышенной цены, говорится в материалах агентства «Невский Простор», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Завышенная цена является наиболее распространенной причиной долгой продажи объекта, — отмечают специалисты. — Как правило, собственники говорят, что не торопятся продать квартиру. Они считают, что кто-то все равно приобретет объект по завышенной цене. И до 2008 года покупатели, действительно, выходили на продавцов в надежде поторговаться. Сейчас, с появлением агрегаторов, объекты по завышенной цене просто не попадут в выборку потенциального покупателя».

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Помимо неадекватной цены, реализовать квартиру зачастую мешают такие факторы, как плохая юридическая история объекта, неудачное месторасположение, конкуренция со стороны новостроек, слабая реклама, плохие фотографии и отсутствие минимальной предпродажной подготовки. Препятствовать заключению сделки может и привлечение к продаже нескольких агентов одновременно. «В итоге это приводит к тому, что реально продажей объекта заниматься никто не будет», — раскрывают секрет риелторы.

Ранее, в феврале, были обозначены главные причины отказа от покупки жилья. Первое место рейтинга заняла подозрительная история квартиры — это минус объекта, наиболее часто побуждающий российских покупателей отказываться от сделки.

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