Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции

Жители Москвы, сдающие свои квартиры, в период самоизоляции вынужденно ослабили контроль над арендаторами. Это провоцирует рост уровня тревожности, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, арендодатели все чаще обращаются за профессиональной поддержкой к юристам и риелторам. 60 процентов владельцев съемных квартир боятся, что съемщики расторгнут договор досрочно и съедут. Около половины опасаются рисков неполучения платы за жилье или порчи имущества. 47 процентов испугались передачи их квартир в субаренду.

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«Защитить собственность может документальное оформление ответственности арендатора за причиненный ущерб и список передаваемого в пользование, — поясняют специалисты. — Однако сегодня не более 9 процентов арендодателей заблаговременно составляют подробную опись имущества, и все они — владельцы дорогостоящих объектов. Большинство при заполнении передаточного акта предпочитают ограничить перечень крупными предметами интерьера и бытовой техники, а в описании указать, новые они или бывшие в употреблении».

Чтобы исключить риск появления в квартире посторонних людей (либо пересдачу жилплощади в субаренду) риелторы советуют указывать в договоре найма сведения обо всех, кто имеет право проживать в помещении. «Субаренда жилплощади правомочна только при согласии собственника на такие действия — оно должно быть прописано в договоре», — подчеркивают в «ИНКОМ».

Ранее в апреле сообщалось, что россиянам задумали запретить выселение арендаторов жилья в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, направив соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Мера нужна, чтобы избежать вынужденного нарушения особого режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса, указал парламентарий.

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