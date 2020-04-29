Москвичи кинулись продавать квартиры

За период действия режима самоизоляции спрос на вторичное жилье в Москве снизился в четыре раза. На этом фоне резко возросла востребованность такой услуги риелторских агентств, как срочный выкуп квартир, говорится в материалах компании «Азбука жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, многие собственники спешат продать свои квартиры, чтобы не оказаться в заложниках падения спроса и ценовых колебаний. Основную долю лотов к продаже представляют «однушки» стоимостью от 2,5 миллиона до 7 миллионов рублей, расположенные в Москве и Подмосковье.

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«Люди опасаются смотреть квартиры из-за режима самоизоляции, и продавцы теряют потенциальных покупателей, — поясняют риелторы. — Второй фактор — опасения не продать жилье в определенный срок. В сложившейся ситуации непонятен срок экспозиции. Так, ликвидная однокомнатная квартира на вторичном рынке в среднем экспонируется один-два месяца, а сейчас средние сроки экспозиции увеличиваются в несколько раз. Это заставляет собственников идти на крайние меры и продавать жилье через услугу по выкупу квартир». В случае срочного выкупа дисконт составляет 15-20 процентов от рыночной стоимости объекта, отмечают эксперты.

Ранее в апреле сообщалось, что с начала действия режима самоизоляции в Москве резко увеличилось число продавцов вторичного жилья, готовых после восстановления продаж снизить стоимость своих квартир. Стандартный размер скидки, на которую соглашаются москвичи, — 5-6 процентов.

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