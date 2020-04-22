Москвич отсудил у мэрии самовольно занятую 25 лет назад квартиру

Житель Москвы отсудил у столичного департамента городского имущества двухкомнатную квартиру в районе станции метро «Коломенская». Он жил в ней на протяжении 25 лет, хотя формально имел право лишь на половину помещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката горожанина Алексея Михальчика.

По словам юриста, половину квартиры мужчина унаследовал четверть века назад от скончавшейся прабабушки. Другая половина принадлежала его дальней родственнице, но доказать родство москвич не мог, и потому доля осталась не оформленной в собственность. Мужчина самовольно занял всю квартиру и открыто жил в ней, оплачивая коммунальные услуги. Прав на вторую половину квартиры никто не предъявлял, хотя формально при отсутствии наследников она должна была перейти в собственность мэрии.

Материалы по теме Вредные советы Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру

В 2020-м суд признал право москвича на бесхозную долю в квартире — он может считаться законным владельцем по праву приобретательной давности. «Истец длительное время владел спорной квартирой, принимал меры к сохранению указанного имущества, нес бремя его содержания», — приводит агентство выдержку из судебного решения. Департамент городского имущества пытался оспорить это решение, но Мосгорсуд признал его законным.

Право приобретательной давности подразумевает, что завладеть жильем или иным объектом разрешается, когда настоящий владелец имущества никак не участвует в его судьбе, а претендент, напротив, добросовестно, открыто и непрерывно распоряжается недвижимостью в течение 15 и более лет. В ноябре 2019-го законность этого способа завладения чужой недвижимостью подтвердил Верховный суд России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru