Бухгалтер похитила пять квартир и отделалась двухлетним сроком

В Омске суд приговорил к двум годам лишения свободы 58-летнюю россиянку — главного бухгалтера предприятия, вместе с сообщницей похитившую несколько квартир. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Как выяснили сотрудники отдела экономической безопасности местного управления МВД, главбух и ее подельница украли жилье у одного из крупных транспортных предприятий региона. Они принесли в Росреестр фиктивные документы о покупке недвижимости, таким образом став ее полноценными собственницами.

Материалы по теме «Звонили ночью и включали похоронный марш» Ее мать довели до смерти черные риелторы. Теперь россиянка пытается вернуть свое жилье

По данным агентства «Омск-информ», всего аферистки похитили пять квартир, причинив законному владельцу — АО «Омский речной порт» — ущерб в размере около 14 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия имущество главбуха арестовали. Доказательств, собранных следователями транспортной полиции, хватило для вынесения обвинительного вердикта. Суд признал россиянку виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Женщина отделалась двухлетним сроком, отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастницы преступления пока не закрыто.

В декабре прошлого года сообщалось о россиянине, который попал в больницу и лишился квартиры. Недвижимость реализовали неустановленные лица, использовав для заключения сделки утерянный паспорт собственника. Они переклеили в документе фотографию и таким образом ввели покупателя в заблуждение — он думал, что приобретает квартиру у настоящего владельца. Решением суда жилье возвращено собственнику.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru