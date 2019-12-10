Россиянин попал в больницу и лишился квартиры

Житель Ангарска (Иркутская область) лишился квартиры из-за мошенников, которые продали ее третьему лицу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как выяснили следователи, недвижимость реализовали неустановленные лица после того, как законный владелец-инвалид попал в больницу. Мошенники заключили сделку, использовав утерянный паспорт собственника. Они переклеили в документе фотографию и таким образом ввели покупателя в заблуждение — он думал, что приобретает квартиру у настоящего владельца.

О том, что квартира продана, инвалид узнал после выписки из больницы, когда к нему заявились намеревавшиеся вселиться в помещение люди. Покупатель недвижимости в ходе судебного заседания подтвердил, что квартиру ему продавал другой человек, не похожий на пострадавшего. Решением суда жилье возвращено собственнику.

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По факту незаконной продажи квартиры возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В сентябре 2019-го в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту хищения квартиры у 93-летней местной жительницы, бывшей узницы концлагеря. За помощью к сотрудникам Следственного комитета обратился внук женщины. До этого он подал в полицию заявление о мошеннических действиях с квартирой его бабушки, но полицейские отказались заводить уголовное дело.

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