Мошенница отобрала у узницы концлагеря квартиру в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хищения квартиры у 93-летней местной жительницы, бывшей узницы концлагеря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

Отмечается, что за помощью к сотрудникам Следственного комитета обратился внук женщины. До этого он подал в полицию заявление о мошеннических действиях с квартирой его бабушки, но полицейские отказались заводить уголовное дело.

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Как выяснили следователи в ходе доследственной проверки, мошенничество с квартирой петербурженки было совершено в мае текущего года. Подозреваемая — 52-летняя приезжая, работающая помощницей воспитателя в детском саду, — предположительно, обманом убедила пенсионерку подписать договор купли-продажи жилья. В документе была указана стоимость квартиры — 4,4 миллиона рублей. Эти деньги «покупательница» пострадавшей не передала. Пожилой женщине пришлось переехать к родственникам.

«В ходе расследования уголовного дела будут выяснены все обстоятельства происшедшего, а также приняты меры по установлению иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения».

Ранее в сентябре мошенничество с квартирой другой пенсионерки было раскрыто в Перми. Аферисты приватизировали недвижимость и несколько раз продали ее. Для этого они изготовили поддельный паспорт и, представив соучастницу преступления хозяйкой жилья, оформили необходимые документы о праве собственности.

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